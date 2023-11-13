كروكس: أداء محمد صلاح مع ليفربول يجعل كل شيئا ممكنا

أشاد جاريث كروكس، اللاعب السابق لفريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام، بمستوى الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول، في الفترة الأخيرة.

تصريحات كروكس عن محمد صلاح

واختار كروكس، النجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخاص بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال كروكس، في تصريحات لـ"بي بي سي": "لدينا هدفان آخران للاعب محمد صلاح، هذه المرة ضد برينتفورد، إنه لم يخرج ليفربول من عثرته الأخيرة فحسب، بل وضعهم أيضًا في المركز الثاني بجدول الترتيب".

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وأضاف: "لقد استقبل محمد صلاح هدفه الأول ببراعة، وأرسل الكرة بشكل جميل مستخدما قدمه اليسرى.. إنها لمسة نموذجية من مو".

واختتم: "ما يقدمه ليفربول يجهزنا لمواجهة كلاسيكية مع مانشستر سيتي بعد فترة التوقف الدولي. وبوجود محمد صلاح في هذا المستوى فإن كل شيء ممكن للريدز".

وسجل محمد صلاح ثنائية لفريقه ليفربول في الفوز (3-0) أمام ضيفه برينتفورد، ضمن الجولة 12 من الدوري.

وبات النجم المصري محمد أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 13 هدفا

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 10 أهداف

3- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) - 8 أهداف

3- الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) - 8 أهداف

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) - 7 أهداف

6- الكوري الجنوبي هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) - 6 أهداف

6- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) - 6 أهداف

6- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 6 أهداف

6- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) - 6 أهداف

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) - 6 أهداف

6- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) - 6 أهداف

12- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) - 5 أهداف

12- الإيرلندي إيفان فيرجسون (برايتون) - 5 أهداف

12- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) - 5 أهداف

12- البرازيلي دوجلاس لويز (أستون فيلا) - 5 أهداف.