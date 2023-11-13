النواب يوافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل.

جاء ذلك بناء على ما طالب به المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل يتضمن هذه المادة.

وبرر ممثل الحكومة في جلسة البرلمان، أن الموافقة على تعديل هذه المادة سوف يتسبب في إشكاليات، لاسيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء.

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من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على هذا القرار، قائلا: لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم.

وكان النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أثار إشكالية الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، قائلا: "مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم"، متسائلا: المحكمة ماذا تفعل هل تستمر في نظر الدعوى أم تحيلها؟.

من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه النقطة الدقيقة المهمة وسنتطرق إليها وقت مناقشة المواد.

وتنص المادة الأولى التي تم سحبها من جانب الحكومة في تعديلات قانون الطفل على:

تستبدل العبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2).

 عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).

 كلمة«يبلغ» بكلمة «يجاوز»،وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادة (94).

 عبارة «لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لمتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (95).

 كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109.

 عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة (108).

عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة«تجاوزت»،الواردة في المادة (111).

كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119).

 كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في المادة (122).

 كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة«يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة (133).

 عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة (139)