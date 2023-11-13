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وكيل تعليم دمياط يكرم فريق السلة وألعاب القوى للصم

فريق السلة وألعاب
فريق السلة وألعاب القوى للصم بنات، فيتو

استقبل اليوم المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، منتخب دمياط لكرة السلة للصم بنات، بحضور زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية وفريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة.

وهنأ "وكيل الوزارة" الفريق لفوزه بالمركز الأول في مسابقات اقليم الدلتا وحصولهم علي الميداليات الذهبية. 

وشمل الفريق الطالبة نورا رمضان مصطفى خليل والطالبة سارة مصباح والطالبة روان نافع والطالبة ريتاج شعبان بركات العاب قوى (رفع الجلة) والتي فازت بالمركز الأول. 

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وكيل وزارة التعليم بدمياط  يكرم الفائزين

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لإدارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بدمياط الجديدة ولكل من ساهم وساعد الفريق في حصوله علي تلك المراكز وخاصة مدربة الفريق ايمان مصطفي ياسين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في المباريات القادمة.  

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