انطلاق المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في الطاقة النووية بأسوان (صور)

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية فى دورته الثلاثين، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتورة دومنيك ميلو رئيس الجمعية العالمية للمرأة فى مجال الطاقة النووية، والدكتورة سميرة قراعة رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور بهيئة الطاقة الذرية، فضلًا عن نخبة من السفراء والخبراء المختصين بالطاقة النووية.

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وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإستضافة أسوان لهذا المؤتمر الحيوى، والذى يعقد لأول مرة فى مصر، ليتوازى مع ما يتم تنظيمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة فى كافة المجالات على أرض عروس المشاتى، مؤكدًا على الدور الهادف الذي تقوم به منظمة " المرأة فى الطاقة النووية " من جهود عظيمة لتعظيم وتشجيع السيدات العاملات فى المجالات المتخصصة ضمن قطاع الطاقة النووية، وتعميق فهم الدور الرائد للنساء فى قطاع الطاقة النووية العالمى.

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يأتى متواكبًا مع الإهتمام الكبير والغير مسبوق من الدولة المصرية بالمرأة وتمكينها فى كافة قطاعات العمل وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يحرص دائمًا على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها، ولهذا فقد حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030.

وأضاف: فى محافظة أسوان سعينا منذ تولى المسئولية على الإهتمام بالمرأة الأسوانية وتوليها للعديد من المناصب القيادية، كما حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة، والتى كان آخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة، وعقب ذلك قام محافظ أسوان بإلتقاط الصور التذكارية مع ضيوف المؤتمر.