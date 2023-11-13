الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

بسبب الديون، تجديد حبس سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

حبس سيدة،فيتو
حبس سيدة،فيتو

 جدد قاضي المعارضات المطرية، حبس سيدة متهمة بقتل صديقتها بسبب تعثرها في سداد ديونها في المطرية وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

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وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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