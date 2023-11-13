مدرب أهلي جدة يطلب رحيل فيرمينو وضم بديل

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي أهلي جدة، طلب من الإدارة التعاقد مع بديل للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وانضم فيرمينو لصفوف أهلي جدة بداية من الموسم الجاري قادمًا من ليفربول، ولم يسجل سوى 3 أهداف جميعها في أول مباراة له مع الفريق.

مدرب أهلي جدة يطلب رحيل فيرمينو

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "هناك مناقشات عدة شهدتها الأيام الماضية بين مسؤولي الأهلي ومدرب الفريق ماتياس يايسله لبحث تداعيات تراجع نتائج الفريق".

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وأوضح التقرير أن "المدرب الألماني قدم للإدارة تصورًا متكاملًا عن احتياجاته في فترة الانتقالات الشتوية لتساعد في تسريع وتيرة نجاح الفريق فنيًّا وترفع من قدراته داخل الملعب؛ ما يسهم في تحسن النتائج بأسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أن أول المطالب كانت رحيل فيرمينو، مع انتظار عودة المدافع التركي ديميرال من الإصابة وتقييم الإضافة الفنية التي سيقدمها للفريق في الفترة التي تسبق فتح باب الانتقالات، وفي حال لم يتمكن من تقديم الإضافة المرجوة يتم استبداله بلاعب في خط الوسط المتأخر، وعدا ذلك طالب المدرب باستمرار كافة اللاعبين مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر بعد مرور 13 جولة من المسابقة.