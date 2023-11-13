الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

المدير التنفيذي للقومي للحوكمة تناقش مع مسئول كلية محمد بن راشد أوجه التعاون

شريفة شريف المدير
شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، فيتو

اجتمعت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مع علي بن سباع المري، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإمارات، للوقوف على موقف التعاون الحالي بين المعهد والكلية.

الجهاز الإداري للدولة

 وكذا مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين، وذلك على هامش تدريب الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" لعدد 30 قيادي يمثلون 12 جهة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقر الكلية بالإمارات.

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رؤية مصر 2030

وقالت د. شريفة شريف إن البرنامج يأتي في إطار العلاقات القوية بين مصر والإمارات، وفي ضوء رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، موضحة أن البرنامج يستهدف القيادات بالجهاز الإداري للدولة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

التطورات التكنولوجية

وأوضحت شريف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القيمة ورفع كفاءات المشاركين، من أجل تمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والثورة التكنولوجية الرابعة، فضلًا عن تعريف المشاركين على التوجهات العالمية في مجال الحوكمة والاستدامة.

يشار إلى أنه تم عقد ثلاث دورات متتالية من ذات البرنامج خلال عام 2022، كما تم عقد دورة خلال أكتوبر 2023.

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التخطيط والتنمية الاقتصادية التطورات التكنولوجية التنمية المستدامة الجهاز الإدارى للدولة الحوكمة والاستدامة وزارة التخطيط مصر 2030

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