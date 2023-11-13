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محافظات

نائب محافظ البحيرة تشارك المزارعين فرحتهم بجني القطن (فيديو)

جانب من حصاد محصول
جانب من حصاد محصول القطن بالبحيرة , فيتو

رصدت عدسة "فيتو " تفقد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبوحمص،بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص، والمهندس  موفق محمود سارى - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وعدد من قيادات مديرية الزراعة.

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع أن البحيرة من المحافظات الزراعية الهامة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، لافتة إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 28 ألف فدان من محصول القطن،مشيرة إلى أنه تم بدء موسم جني القطن صنف جيزة 86، بقرية بركة غطاس حيث تم زراعة 8500 فدان اكثار بنطاق المركز والذي يمثل نصف إنتاج المحافظة من محصول القطن. 

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أشادت نائب محافظ البحيرة، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام ووجهت التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

 

وأشار المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من إهتمام كبير بحقولهم، علاوة علي جودة التربة وملائمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة.

 

 

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قطن البحيرة المحافظ ابوحمص موسم

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