الأهلى، تفاصيل الخلاف بين لجنة التخطيط وكولر

الأهلى، قال الإعلامى محمد شبانه عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أبدت اعتراضها الشديد على قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمنح لاعبي الفريق إجازة لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

تفاصيل الخلاف بين لجنة التخطيط وكولر

وأكد شبانة أن لجنة التخطيط سوف تتحدث مع كولر عقب عودته من بلاده عن سبب منح اللاعبين إجازة لفترة طويلة والفريق لايزال في بداية الموسم ويعانى من تراجع المستوى والنتائج.

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وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: “لجنة التخطيط ترى أن كولر أدائه تراجع بشكل كبير عن الموسم الماضي وأن الفريق خسر بطولتين الدوري الافريقى وكأس السوبر الافريقي في بداية الموسم وأن كولر يتحمل مسؤولية الخسارة الى جانب أنه أصبح غير قادر على السيطرة على غرفة الملابس بالنادي وهذا أمر غير مقبول بالمرة”.

واختتم شبانه تصريحاته قائلًا" لجنة التخطيط لديها تحفظ كبير على إصرار كولر على الدفع بموديست مهاجم الفريق بشكل أساسي في معظم المباريات على الرغم من الأداء المتواضع الذي يقدمه اللاعب الفرنسي.

ضياء السيد يتحدث عن الأهلي

من ناحية أخرى يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن بطولة الدوري الإفريقي جاءت "وبالا" على النادي الأهلي، لكن الفريق تراجع أداؤه بشكل وسيئ للغاية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق استقبل العديد من الأهداف في آخر 7 مباريات، وهناك تراجع بسبب كثرة التغييرات في تشكيلة الفريق من مباراة مباراة لأخرى.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس”: "كريم الدبيس يؤدي مستوى جيد، وجلوسه بديلا في لقاء الجونة كان غريبا للغاية في ظل غياب علي معلول وكان هو البديل الأمثل للاعب التونسي، كما أن أي منافس لم يعد خائفًا من الفريق الأحمر، خصوصا في ظل اهتزاز المستوى الفردي، وتراجع الحالة الفنية لعدد كبير من اللاعبين".

وأضاف: "كنا نتحدث في الموسم الماضي عن تطور عدة لاعبين تحت قيادة كولر، وافتقد الفريق لميزة هامة وهي قدرة المدرب على السيطرة داخل غرفة الملابس، كما أن كولر لديه عدة أخطاء فنية، ولكن الواضح أن هناك حالة (تعالٍ) وإصرار على التدوير بشكل خاطئ، كما أنني لا أشعر بوجود مناقشة مع الجهاز المعاون".

الحالة الفنية للاعبين غير جيدة

وواصل: "فترة التوقف جاءت في وقت ممتاز بالنسبة للنادي الأهلي، كما أنه منح الفريق إجازة لمدة أسبوع، رغم أن الحالة الفنية للاعبين غير جيدة، ولو كانت الأمور جيدة فلن نتحدث في تلك النقطة، هناك أمور تحتاج للتعديل خصوصا أن الفريق يتراجع للخلف".

وزاد: "90% من حالة السوء في الأهلي بسبب بعض قرارات كولر الفنية، وكذلك سوء أداء من اللاعبين، المدرب وعناصر الفريق مجتمعين على السوء".

وأكمل: "الأهلي دخل فترة الإعداد للتحضير للموسم الحالي في حالة تراخي، وكان هناك استهتار في لقاء اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي الأمر الذي أفقد الفريق الحالة المعنوية الجيدة التي كان عليها في الموسم الماضي، وتم إصلاح بعض الأخطاء في بداية الدوري، ثم دخل الفريق في الدوري الإفريقي وظهر في حالة تراخي أيضًا أمام سيمبا التنزاني، ثم دخل في مواجهة صن داونز الصعبة وكان هناك خوف ورعب شديد، وافتقد الفريق العديد من المزايا مع مرور الوقت. الأمر الذي أثر على الحالة الفنية للفريق".

وأردف: "المدرب كان لديه حالة نهم للبطولات، وكان يشكو من قلة الاحتفالات، وعليه الآن مراجعة حساباته في الفترة الحالية، وإلا ستكون المرحلة المقبلة صعبة للغاية".

الفترة المقبلة صعبة

واستطرد: "الأهلي لديه مرحلة صعبة في الفترة المقبلة سواء مونديال الأندية أو بطولة سوبر الأبطال، ومباراة اتحاد جدة السعودي ستكون مقلقة، ويجب أن يستعيد الفريق مستواه سريعًا، وأن يراجع كولر نفسه".

وحول الإصرار على مشاركة موديست، قال: "كولر (حرقه خلاص)، ورغم أنه سجل هدفا رائعًا لكن الجمهور أيضًا لا يزال لديه حالة عدم رضا عن اللاعب، وهو يقدم مستويات مؤسفة، والمدرب يحاول معه أن يقدم مستوى جيد في المباريات، وأتمنى أن يخرج اللاعب (المخزون) ولكن ردود أفعاله داخل الملعب غير جيدة بالنسبة لي".

وأشار إلى أنه كان يجب مشاركة كريم نيدفيد خلال الشوط الثاني، خصوصا أن الدفع به أساسيا وسط تلك التغييرات لم تؤتِ ثمارها ولم يقدم اللاعب المستوى المميز، مؤكدا أنه لا يريد أن يظلم طاهر محمد طاهر خصوصا أن تراجع المستوى يسيطر على معظم اللاعبين، وبعض العناصر تظهر على فترات فقط ومنهم أفشة وكريم فؤاد في لقاء سيراميكا.

وأضاف: "الأهلي يفتقد اللعب الجماعي بشكل واضح، كما أن الفرق أصبحت تضغط على الفريق في ظل ارتكاب الأخطاء من جانب لاعبي الأهلي، وافتقد بعضهم الحماس والروح العالية، وهو ما شاهدناه في خروج بعض اللاعبين في نهاية لقاء الجونة".

وأتم: "لابد أن يكون هناك تدخل قوي مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل استعادة الثقة، واللاعبين أصبحت ردود أفعالهم غريبة للغاية، ولابد أن يكون هناك مناقشة قوية بسبب تراجع المستوى".