مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار في المنيا

لقى شاب مصرعه، دهسا أسفل عجلات القطار، بمزلقان بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر، دهسه قطار الصعيد، بمزلقان عبدالحميد، بمدينة بني مزار شمال المحافظة.

سيارة الإسعاف وقوات الشرطة

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة، إلى موقع البلاغ، وتم تجميع أشلاء الشاب، ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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أخطرت النيابة العامة

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب لقى مصرعه، أثناء عبور المزلقان، وخلال سير القطار بسرعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.