الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بمدينة الأمل

قنا، فيتو
قنا، فيتو

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطوط وشبكات المرافق بمجمع الأمل السكنى بمركز نجع حمادي، وذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف بركات، واللواء محمد شاهين ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس أشرف عبد السلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
 

وناقش نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية والتي بلغت نسبة تنفيذها 99 %، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

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الجدير بالذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية - صحية - إدارية - اجتماعية - ثقافية رياضية - أمنية - بريدية - محطات وقود - منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا محافظ قنا قنا

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