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رياضة

لايزال غائبًا عن الوعي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

العامري فاروق، فيتو
العامري فاروق، فيتو

الأهلي، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت إن الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استقرت بعض الشيء وذلك منذ ظهر أمس الأحد.

تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق

وقال شوبير إن الأطباء قاموا بإخراج المادة المخدرة من جسمه لكنه لايزال في غياب عن الوعي.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا "هناك استقرار في الحالة الصحية للعامري فاروق لكنه غير مطمئن للغاية.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا "أنه وجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يستمع من الطبيب المعالج للعامري فاروق عن تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق وكأنه شقيقه.

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وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد قال إن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي سوف يقوم بإجراء عملية جراحية جديدة.

وأضاف أن العملية تبقى مهمة لاستكمال رحلة علاج نائب رئيس النادي الأهلي الذي سبق وأن أجرى أربع عمليات جراحية في المخ خلال الأيام الماضية. 

وحرص جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على زيارة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إجرائه جراحة عاجلة في المخ للاطمئنان عليه.

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

وكان خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من كل المصريين الدعاء لأخيه بالشفاء.

وكتب خالد العامري تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رجاء من كل مصر تدعى لأخي العامري فاروق".

وأضاف: "العامري في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ ويحتاج إلى دعاء كل المصريين".

وتقرر نقل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

الزمالك يوجه رسالة إلى العامرى فاروق

وحرص نادي الزمالك على إصدار بيان للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاء البيان: “يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها”.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، قبل إجراء العملية الجراحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي. 

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