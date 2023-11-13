الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

النواب يحيل 18 تقريرا للحكومة، تعرف عليها

إحالة تقارير من مجلس
إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة، فيتو

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

إحالة تقارير من مجلس النواب للحكومة

وجاءت الاقتراحات برغبة على النحو التالي:
1. العضو/ أحمد العوضي، بشأن إنشاء مكتب صحة حضاري لخدمة أهالى مركز تمى الأمديد على قطعة أرض أملاك دولة – محافظة الدقهلية.

2.  العضو/ وحيد فوده، بشأن تدعيم مستشفى المنصورة الدولى بجهاز منظار ركبة، وجهاز موجات على القلب (إيكو)، وجهاز (C-ARM) – محافظة الدقهلية.

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قسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية

3.  العضو/ هناء حمدي سرور، بشأن شراء وتوريد جهاز إشعاعى جديد لقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية- محافظة المنوفية.

4.  العضو/ أحمد حجازي، بشأن تطوير الوحدة الصحية- بقرية الماى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزى

5.   العضو/ فايزه صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزى- محافظة البحيرة.

 6.  العضو/ سامي كامل، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية 30 يونيو بمركز ومدينة بئر العبد إلى وحدة رعاية متكاملة- محافظة شمال سيناء.

7.  العضوين/ وحيد فوده، وحيد قرقر، بشأن إنشاء (3) مدارس (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) فى منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة – محافظة الدقهلية.

إنشاء مدرسة إعدادى مشتركة بقرية بغداد

8.  العضو/  طلبه النحال، بشأن إنشاء مدرسة إعدادى مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

9.    العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجع حمادى – مركز ساقلته – محافظة سوهاج على قطعة أرض أملاك وزارة الموارد المائية والرى.

10.   العضو / أحمد حجازي، بشأن تطوير وتنجيل الملعب الكبير بمركز شباب قرية شبراباص – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

11.   العضو/ سامي كامل، بشأن إنشاء صالة نشاط مغطاه بمركز شباب بئر العبد التابع لمركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء.

12. العضو / محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال رصف مناطق غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

13. العضو / أسامة عبد العاطي، بشأن استكمال رصف طريق صدفا – ميت فارس – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

14. العضو / محمد حمدي دسوقي، بشأن اعتماد قرار نقل ولاية أرض من وزارة الموارد المائية والرى إلى وزارة التنمية المحلية بمحافظة أسيوط لإنشاء مدرسة عليها.

15. العضو / علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى بمنطقة سد الحجر بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

16. العضو / أشرف الشبراوى، بشأن إنشاء بيارة للصرف الصحى فى المنشية بميت طريف مركز دكرنس، إنشاء بيارة للصرف الصحى فى عزبة طلعت وعزب مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية.

17. العضو / أسامة عبد العاطي، بشأن تغيير خط المياه المغذى لقرية أبو داود، من المدخل الشمالى للقرية حتى طريق البوهية – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

18. العضو / زكريا حسان،  بشأن إنشاء طريق يربط بين مركز ساقلته وشمال ووسط محافظة سوهاج وطريق البحر الأحمر.

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