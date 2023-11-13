الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: عقود عمل لذوي الهمم بالقاهرة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، 14 عقد عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم فى 4 منشآت قطاع خاص، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

فرص العمل لذوى الهمم

وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوي الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم..

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تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريرٍ للوزارة، أنه جرى التأكد من كافة العقود التي جرى تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ذلك بحضور رشا احمد مدير مكتب تفتيش حدائق القبة، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب، وأحمد هنيدي ومحمود صقر ونبوية مصطفى وياسمين على وشيرين حماد أعضاء المكتب الفني، وبمشاركة مندوبي منشآت القطاع الخاص والاستثمارى المقدمة للفرص وهي: شركة الجيزة للغزل والنسيج، والجامعة الصينية، وشركة الباشا للتبريد والتكييف، ومستشفى سان بولا.. كما ستقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة..

مديرية العمل بمحافظة القليوبية 

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية اختتمت فاعليات البرنامج التدريبي المجاني على مهن التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا مركز شبين القناطر، والذي استفاد منه 9 متدربات، وانتهاء ساعات التدريب المعتمدة، وتنظيم الاختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر إحتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تحت الإشراف التنفيذي للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وإدارة التدريب المهني بالمديرية، ومركز التدريب المهني بالخانكة، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مناسبة تتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، لتأهيل الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل على المهن المستحدثة أو بدء مشروعات صغيرة او متوسطة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية  فى تقريرها للوزارة، ان الدورات التدريبية التي يتم تقديمها للشباب تتم تحت إشراف مدير المديرية، ومحمد عليان وكيل المديرية، مؤكدة أن عدد الساعات التدريبية خلال الدورة التدريبية بواقع 180 ساعة تدريبية بمعدل 45 يوم تدريبي،  كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين مختصين، كما انه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم وعلى من يرغب التقديم في تلك الدورات التوجه لمركز التدريب المهني بالخانكة بالقليوبية أو لإدارة التدريب المهني بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية، مقدمة الشكر والتقدير لرئيس الوحدة المحلية لقرية طحوريا أحمد عبد العزيز والسادة العاملين بالوحدة للجهذ المبذول والخدمات المقدمة لتسهيل عمل وحدة التدريب بالقرية..

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