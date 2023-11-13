فيتو ترصد فرحة مزارعي البحيرة بموسم حصاد الذهب الأبيض (فيديو وصور)

رصدت عدسة فيتو، فرحة مزارعي البحيرة، بموسم حصاد الذهب الأبيض القطن، نظرا لأهميته الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير لدول العالم.



تعتبر محافظة البحيرة من المحافظات الزراعية الهامة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث المساحة التي استهدف زراعتها بالمحافظة هذا العام من محصول القطن تصل إلى 66470 ألف فدان، عبارة عن 48500 فدان ائتمان و10000 فدان إصلاح زراعى و7970 فدان استصلاح.

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وتم تخصيص مركز أبو حمص لزراعة الصنف جــ 86 إكثار وتم زراعة 11500 فدان بالمركز و3600 فدان إكثار بالإصلاح الزراعى و500 فدان إكثار بالاستصلاح بينما إجمالى ما تم خفه من محصول القطن على مستوى المحافظة هو 19100 فدان.

وتعد المحافظة من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من اهتمام كبير بحقولهم، علاوة على جودة التربة وملائماته لزراعة المحاصيل المتنوعة ومن بينها القطن، عقب بنجر السكر وعقب حصاد موسم القمح، وهو من الزراعات المتأخرة للمحصول، كما يتم التوجيه دائما إلى إدارتى المكافحة والإرشاد الزراعى بالمديرية لمتابعة الزراعة بصفة يومية حتى يتم علاج المحاصيل المصابة فور ظهور أية إصابات.

