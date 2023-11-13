الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

فيتو ترصد فرحة مزارعي البحيرة بموسم حصاد الذهب الأبيض (فيديو وصور)

فرحة فلاحين البحيرة
فرحة فلاحين البحيرة بجني محصول القطن، فيتو

 رصدت عدسة فيتو، فرحة مزارعي البحيرة، بموسم حصاد الذهب الأبيض القطن، نظرا لأهميته الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير لدول العالم.
 

 تعتبر محافظة البحيرة من المحافظات الزراعية الهامة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث المساحة التي استهدف زراعتها بالمحافظة هذا العام من محصول القطن تصل إلى  66470 ألف فدان، عبارة عن 48500 فدان ائتمان و10000 فدان إصلاح زراعى و7970 فدان استصلاح.

Advertisements

 

 

وتم تخصيص مركز أبو حمص لزراعة الصنف جــ 86 إكثار وتم زراعة 11500 فدان بالمركز و3600 فدان إكثار بالإصلاح الزراعى و500 فدان إكثار بالاستصلاح بينما إجمالى ما تم خفه من محصول القطن على مستوى المحافظة هو 19100 فدان.

 وتعد  المحافظة من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من اهتمام كبير بحقولهم، علاوة على جودة التربة وملائماته لزراعة المحاصيل المتنوعة ومن بينها القطن، عقب بنجر السكر وعقب حصاد موسم القمح، وهو من الزراعات المتأخرة للمحصول، كما يتم التوجيه دائما إلى إدارتى المكافحة والإرشاد الزراعى بالمديرية لمتابعة الزراعة بصفة يومية حتى يتم علاج المحاصيل المصابة فور ظهور أية إصابات.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أصناف القطن البحيرة دمنهور ابوحمص الأراضي

الأكثر قراءة

استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية وإصابة آخر في غزة

عاجل لأصحاب الفخامة (20)

تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد لـ 27 نوفمبر

تعرف على السيرة الذاتية لـ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد

أوسوريو يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة

محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة في ذكرى زواجهما الـ50

في استطلاع مثير للجدل، مركز بصيرة يصدم المصريين بإحصائية عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

من هو جيمس كليفرلي وزير الداخلية البريطاني الجديد الذي كان يشغل حقيبة الخارجية؟

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الاثنين (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

المزيد

انفوجراف

ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية