الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خدمات مخفضة وأخرى مجانية لكبار السن بالسكك الحديدية، تعرف عليها

السكك الحديدية،فيتو
السكك الحديدية،فيتو

تقدم الهيئة القومية للسكك الحديدية عددا من الخدمات المجانية لكبار السن فوق 75 سنة وأصحاب الأمراض مثل مرضى السرطان وذوي الهمم وبعض فئات المجتمع.

وتشمل هذه الخدمات:

إتاحة الركوب مجانا وكذلك الركوب بنصف ثمن التذكرة وتوفير عربات صغيرة لنقل كبار السن من ساحة المحطة حتى القطار المقرر استقلاله.

بوابات إلكترونية مخصصة لكبار السن.

يتم تخصيص بوابات خاصة بكبار السن وذلك للتيسير عليهم.

شباك خاص بكبار السن.

توفير منافذ بيع مخصصة لكبار السن للتيسير عليهم.  

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منح تذاكر سفر مخفضة لذوي الهمم:

-يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها.

-يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفاديًا لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

- منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم:

-تصرف الهيئة تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا (كارت ذكي) مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الأسباني والفرنساوي) بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم.

منح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر
-يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما (كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقة. 

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