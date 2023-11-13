الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

5 مباريات اليوم في دوري المحترفين

مباريات اليوم في
مباريات اليوم في دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني “أ” بمشاركة 20 فريقا والتي ينظمها اتحاد الكرة.

ويلتقي اليوم الإثنين أسوان ضد مكادي وبترول أسيوط ضد غزل المحلة، ومصر المقاصة ضد جمهورية شبين، وأبوقير للأسمدة ضد النصر للتعدين، وراية ضد دكرنس.

وتختتم الجولة غدا بـ 4 مواجهات وهم طنطا ضد النجوم، والقناة ضد الاتصالات، والسكة الحديد ضد بروكسي، ولافيينا ضد حرس الحدود.

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وتعادل وادي دجلة مع بتروجت 1-1 في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ”.

وتقدم بتروجت عن طريق اللاعب حامد محمد وتعادل وادي دجلة عن طريق وليد عطية ليحصد دجلة وبتروجت نقطة لكل منهما.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثامنة

1- بتروجيت 15 نقطة
2- لافيينا إف سي 14 نقطة
3- غزل المحلة 14 نقطة
4- وادي دجلة 13 نقطة
5- حرس الحدود 13 نقطة
6- القناة 11 نقطة
7- الاتصالات 10 نقاط
8- السكة الحديد 10 نقاط
9- أبو قير للأسمدة 10 نقاط
10- دكرنس 10 نقاط
11- مكادي 9 نقاط
12- راية 9 نقاط
13- بترول أسيوط 9 نقاط
14- طنطا‏ 8 نقاط
15- بروكسي 8 نقاط
16- أسوان 7 نقاط
17- النجوم 6 نقاط
18- جمهورية شبين 5 نقاط
19- النصر للتعدين 4 نقاط
20- مصر المقاصة 3 نقاط

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

دوري المحترفين، تعادل وادي دجلة وبتروجيت 1-1 بافتتاح الجولة الثامنة

ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات الجولة الثامنة

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أسوان ضد مكادي بترول أسيوط ضد غزل المحلة مصر المقاصة ضد جمهورية شبين راية ضد دكرنس

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