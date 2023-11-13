الإثنين 13 نوفمبر 2023
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منوعات

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

يقيم نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، اليوم الاثنين، حفلا لتكريم مستشاري النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

يقام الحفل تحت إشراف المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور وزير الأوقاف مختار جمعة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وكان النادي، قد سلم شهادات تقدير لأعضائه الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية.

 

 تكريم أعضاء النيابة الإدارية

وقال المستشار عبد الرؤوف موسى: إن النادى اعتاد تكريم أعضاء النيابة الإدارية الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية، موجها التحية لهم، ومن يساهم في إثراء المعرفة القانونية لتعليم الأجيال المقبلة.

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وأوضح المستشار أحمد جلال عضو مجلس ادارة النادي، أن الحفل يأتي فى إطار تقدير مجلس إدارة النادى لقيمة العلم، وتشجيعا من مجلس إدارة النادي لأعضاء النيابة الإدارية فى الحصول على أعلى الدرجات العلمية، مضيفا أن الحفل سوف يشهد  تكريم ٢٠٠ عضو من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

هيئة النيابة الإدارية

وهيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

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