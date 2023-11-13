طبيب الزمالك يكشف مصير المصابين وموعد عودة الونش للملاعب

كشف د. محمد أسامة، طبيب الفريق الأول للزمالك، الموعد التقريبي لعودة محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

طبيب الزمالك يتحدث عن المصابين

وقال أسامة، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الونش قارب على الانتهاء من المرحلة الثانية للتأهيل، وهو يمتلك التزاما كبيرا وروحا رائعة، وتتبقى له المرحلة الأخيرة".

وأضاف: "بعد شهر سنجري عدة قياسات طبية، كما سنستشير الجراح الأجنبي الذي أجرى العملية الجراحية للونش، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.. إذا كانت القياسات جيدة، قد ينضم للتدريبات مع الفريق بعد شهر من الآن".

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وعن آخر الإصابات بالفريق، قال أسامة: "مصطفى شلبي تعرض لالتواء خلال مباراة إنبي، في نفس موضع إصابته القديمة بكسر.. الأشعة كانت جيدة، لكنه يشعر ببعض الألم، وسيكون جاهزا مع العودة للمباريات ".

وأردف: "محمد عبد الشافي اكتمل شفاؤه، لذلك دفعنا به في المباراة الأخيرة.. وقد انتهى من برنامجه التأهيلي وعاد للتدريبات الجماعية، قبل لقاء بيراميدز بـ48 ساعة فقط، لكنه صمم على التواجد مع الفريق".

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته أمس الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.