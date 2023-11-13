الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر لتصفيات كأس العالم، اليوم

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

يدخل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، معسكرا مغلقا اليوم خلال في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح تصفيات كأس العالم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.
 

Advertisements

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لازم نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن يوم ١٧ سيكون موعدا لسفر بعثة المنتخب إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة أن اللعب هناك سيكون على نجيل صناعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

 

أحمد الشناوي افتتاح تصفيات كاس العالم البرتغالي روي فيتوريا القائمة النهائية للفراعنة جيبوتي وسيراليون روي فيتوريا منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر الاول

مواد متعلقة

الإعلان عن قائمة منتخب سيراليون لمواجهة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

بعد واقعة السلوك السيئ، مروان حمدي يرفض السفر مع المصري إلى بورسعيد

بسبب الشبورة المائية، إغلاق الطريقين الصحراوي والدولي بالإسكندرية

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

حلمي طولان: أنا زملكاوي قلبًا وقالبًا، وهذا سر غضب جماهير الزمالك مني

وزير الدفاع الأمريكي: قصفنا مواقع إيرانية ردا على مهاجمة جنودنا في سوريا والعراق

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

انطلاق معسكر منتخب مصر لتصفيات كأس العالم، اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية