الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

طارق يحيى: مجلس الزمالك يواجه أزمات عديدة والسيرة الذاتية تحسم المدرب الجديد

طارق يحيى، فيتو
طارق يحيى، فيتو

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حل العديد من الأزمات التي تواجه النادي مؤخرًا، خصوصًا الأزمة المالية التي تحاصر القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك ملفات مقسمة على أعضاء المجلس من أجل سرعة إنجازها.

طارق يحيى يتحدث عن أزمات الزمالك

وقال لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك شائعات كثيرة متداولة، والمعلومة حاليا يتم معرفتها من المتحدث الإعلامي الذي تم تعيينه مؤخرًا، وأي أخبار أخرى لن يُعتد بها مطلقا، وقرار المجلس سيكون حاسما من أجل المحافظة على حقوق ومصلحة النادي بشأن عرض الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري".

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وأضاف طارق يحيى: "مجلس الإدارة لديه أسبابه القوية في اتخاذ قرار عرض الثلاثي للبيع، وتأكيد القرار او التراجع عنه سيكون له مبررات، ولا يوجد هناك لاعب أكبر من نادي الزمالك، وعلينا أن نترك المجلس يعمل من أجل مصلحة النادي".

 التعاقد مع مدرب أجنبي جديد

وواصل: "السيرة الذاتية القوية لأي مدرب ستفرض نفسها على اختيارات إدارة الزمالك في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، يتم ترشيح مدربين والمجلس سوف يحسم قراره بكل تأكيد وفقا للحالة المالية للنادي".

وأتم: "سواء استمر معتمد جمال أو تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي، سيظل الزمالك موجودا ومنافسا على الألقاب، وكان الجميع يتوقع تحقيق نتيجة سلبية أمام بيراميدز، لكن الجميع تفوق على نفسه وصعد الزمالك لنهائي كأس مصر بالروح الجيدة وإصرار اللاعبين".

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