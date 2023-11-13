بسبب تسريب غاز، وفاة طفلين شقيقين بالمنوفية

شهدت العزبة الغربية التابعة لمدينة شبين بمحافظة المنوفية، وفاة طفلين شقيقين إثر تسريب غاز بمنزلهما، على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة ونقلهما لمستشفى شبين الكوم الجامعي.

وفاة الطفلين بسبب تسرب الغاز

وتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى جثتي طفلين، هما مالك ويحيى محمد فؤاد؛ نتيجة تسرب غاز بمنزلهما، تم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

Advertisements



فيما تم تشيع جثماني الطفلين إلى مقابر شبين الكوم وسط حالة من الحزن بين جميع الأهالي.