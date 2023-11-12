قافلة طبية متعددة التخصصات للكشف والعلاج المجاني بقرية أبو راشد في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قافله طبية بقرية ابو راشد

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٤٢٨ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان،

وقامت القافلة بالكشف وعمل الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والكشف على الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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إذ تم تحويل عدد ١٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات،بالإضافة إلى إجراء ٣١٢ تحليل معملى وفحص ١٢ حالة بالسونار..