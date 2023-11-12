نابولي يستقر على إقالة رودي جارسيا ويحدد البديل

استقر أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، على إقالة الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للبارتينوبي حامل لقب الدوري الإيطالي.

وتعرض نابولي للهزيمة على أرضه، على يد إمبولي، بهدف دون رد، عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

إقالة جارسيا وتحديد البديل

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دي لورينتيس قرر إقالة رودي جارسيا، وبدأ بالفعل محادثات مع المدرب إيجور تيودور.

وأطلقت جماهير نابولي صيحات الاستهجان على المدرب الفرنسي جارسيا بعد المباراة، لذا قرر دي لورينتيس إقالته.

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وأضافت الصحيفة، أن جارسيا لن يشرف على تدريبات نابولي، يوم الأربعاء المقبل، بينما يبحث دي لورينتيس عن خليفته خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لقيادة نابولي، مثل والتر ماتزاري وفابيو كانافارو.

كما بينت نقلا عن الصحفي ألفريدو بيدولا أن إيجور تيودور هو المرشح الأول لتولي المسؤولية الفنية للبارتينوبي.

وتفاوض تيودور، المدرب السابق لأودينيزي وهيلاس فيرونا ومارسيليا، مع نابولي خلال الصيف الماضي، استئنفت المحادثات بعد خسارة نابولي أمام إمبولي.