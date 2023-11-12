لانس يتعادل سلبيا أمام مارسيليا في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي مارسيليا ولانس في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة عشر من الدوري، علي ملعب فيلدروم معقل فريق مارسيليا

وجاء الشوط الأول بشكل هادئ من الفريقين دون أي خطورة تذكر

وشهد الشوط الأول 3 بطاقات صفراء اثنان منهم لفريق مارسيليا

تشكيل لانس

حراسة المرمي: سامبا

خط الدفاع: جراديت، دانسو، ميدينا

خط الوسط: أجويلار، عبدالصمد، العيناوي، هايدرار

خط الهجوم: سوطوكا، تومسون، واهي

تشكيل مارسيليا

حراسة المرمي: لوبيز

خط الدفاع: كلاوس، جيفو، بيلاردي، لودي

خط الوسط: كوندوجبيا، فيرتو، حارث

خط الهجوم: سار، كوريا، فيتينيا

مدرب باريس سان جيرمان يهاجم مبابي رغم تسجيله هاتريك أمام ريمس

وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم "ليس لدي ما أقوله عن ثلاثية مبابي، ولكنني لست سعيدا تماما بمستواه، وكان بإمكانه أن يساعد الفريق أكثر بتعليمات مختلفة".

Advertisements

وأضاف "سأتحدث مع كيليان أولا عن ملاحظاتي، ولن أكشف أبدا عن تفاصيل ما سيحدث بيننا، إنه أمر خاص بيني وبين اللاعب".

ونوه "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، ولكننا بحاجة إلى المزيد وننتظر منه مهام أخرى".

في المقابل، أشاد إنريكي بجيانلويجي دوناروما، قائلا "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأكد "فريق ريمس قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإستاد ريمس

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع:موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – فابيان رويز.

في خط الوسط: وارن زائير إيمري – لى كانج إن – سولير.

في خط الهجوم: ديمبيلي – راموس – كيليان مبابي.

-إعلانات-

وكان فريق ميلان الإيطالي، فاز بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.