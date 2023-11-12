هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

السيسي، كشف المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حقيقة ما يتردد من مزاعم بشأن وجود خلاف مصري سعودي.

العلاقات المصرية السعودية

وقال متحدث الرئاسة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة بين شعبين بينهما الكثير من التقرب والمودة والمحبة، وهناك علاقات شديدة التميز علي مستوي القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعبير دائم من الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن المحبة الكبيرة لمصر قيادة وشعبا، وايضا الرئيس السيسي يبادل المملكة هذه المشاعر الطيبة".

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لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

وأضاف:"لقاء السيسي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان أخويا ووديا للغاية وتم التباحث المفصل حو الأوضاع في غزة، ودور البلدين بثقلهم السياسي والنفوذ أن يسهما لنتائج عملية محددة، والعلاقات الثنائية كان لها نصيبا ومواصلة جميع الاَليات القائمة وتعزيزها".



القضية الفلسطينية

وأضاف:"مصر منذ 75 عاما وهى تتولى القضية الفلسطينية وتدافع عن حق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله وانشاء دولته، وتحملت الكثير في هذه القضية، وكان هناك تطابقا مطلقا من جانب الدول العربية والمملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي فيما يتعلق برؤية مصر لأزمة غزة ورفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، لأن الموقف المصري ليس موقف يعبر عن ارادة دولة منفردة لحماية مصلحة خاصة بها ولكنه موقف يقوم علي العدل والمنطق والمصلحة المشتركة للجميع وتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة".



ومن ناحية أخرى أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

أكد الرئيس ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، وقد توافق الجانبان في هذا الصدد على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري واحترام القانون الدولي.

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