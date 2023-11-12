الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

المرشح الرئاسي فريد زهران ضيف في المساء مع قصواء غدًا

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

يحل المرشح الرئاسي فريد زهران، يوم غد الإثنين، ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC".


جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي أن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

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فريد زهران الاعلامية قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء الفن اخبار الفن

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