الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

تفاصيل مصرع واصابة أسرة كاملة في حادث سير الشرقية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادثا مروعا أسفر عن مصرع ربة منزل وطفلتها وإصابة الزوج إثر وقوع حادث بين دراجة بخارية يستقلونها وسيارة بطريق “أبوحماد– الزقازيق” بدائرة مركز شرطة أبوحماد.

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تفاصيل الحادث

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة أمام قرية القطاوية بطريق “أبوحماد– الزقازيق”.

بالانتقال للأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع “نوسة.م.ع”39 عاما ربة منزل مقيمة إحدى قري مركز أبوحماد وطفلتها"ياسمين.م.ع"9 سنوات وإصابة الزوج بكسوروجروج وكدمات بالجسد فيما تبين أن الزوج كان يقود دراجته البخارية رفقة زوجته وطفلتهما وأثناء سيره مالت منه الدراجة ودهستهم سيارة مسرعة أودت بحياة زوجته وطفلتهما فيما أصيب قائد الدراجة بكسور.

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تم نقل جثامين الضحايا والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى أبوحماد المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

دور الطب الشرعي

 

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
 

حوادث الطرق

 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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