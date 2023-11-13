الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023

وثبت سعر اليورو عند 32.93 جنيه للشراء 33.07 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.
 

أسعار العملات بداية تعاملات اليوم الإثنين 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.68 جنيه للشراء، و37.84 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.13 جنيه للشراء، و34.29 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.34 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.62 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

txt

البنك الدولي يعلن فوز مصر بجائزة تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023

txt

البنك المركزي المصري: لا صحة لإجراء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

سعر اليورو الجنيه المصرى البنك المركزى المصرى سعر الدولار سعر الريال السعودى اسعار العملات اليوم

مواد متعلقة

قبل آخر اجتماعات البنك المركزي في 2023، رحلة التضخم على مدار 11 شهرا

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي

البنك الدولي يعلن فوز مصر بجائزة تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023

البنك التجاري الدولي مصر يتصدر أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلاه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023

بعد نائب الرئيس السابق، السيناتور الجمهوري تيم سكوت ينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي

نشطاء: الاعتماد الكبير للمغرب على الوقود الأحفوري كمصدر للكهرباء يهدد الأجيال القادمة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

التهمة مرتبطة بحماس، الشرطة الإسرائيلية تعتقل مدرس تاريخ

نشرة الأخبار، الصليب الأحمر يوجه نداءً عاجلا للعالم بشأن غزة، الاحتلال حول مجمع الشفاء لساحة حرب مفتوحة، ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية