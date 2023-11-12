خطوات تعديل الرسائل بعد إرسالها بتطبيق واتساب

يقوم العديد من مستخدمي تطبيق واتساب بالبحث عن طريقة لتعديل رسائل واتساب بعد إرسالها ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة تعديل الرسائل بعد إرسالها بتطبيق واتساب.

تعديل رسائل واتساب

- يجب العلم بأن استخدام خاصية تعديل دردشات واتساب ليست مفتوحة المدة بل يجب أن يتم تعديل الرسائل خلال 15 دقيقة بعد إرسالها.

- ستسمح الخاصية للمستخدمين بتدارك أخطائهم الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك بإمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلهم، بحيث يوضحون رسائلهم بشكل أكبر للطرف الآخر.

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- الرسائل بعد تعديلها تستمر في كونها محمية بخاصية (التشفير من طرف إلى طرف) لحماية خصوصية المستخدمين ومحتوى رسائلهم. ولكن فى الوقت نفسة فالرسائل المُعدَّلة ستظهر بجوارها علامة تم تعديلها بحيث يعلم الطرف الآخر أن الرسالة مُعدَّلة، ولكن لن يظهر سجل التعديلات له.

- يتم تعديل رسائل واتساب بعد إرساله عبر تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار متاح، ثم الضغط مطولًا على الرسالة التي تم إرسالها وسيتم تعديلها سواء كانت مرسلة إلى فرد أو في مجموعة.

ظهور سجل التعديل

- بعد ذلك الضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختيار تعديل ثم إعادة إرسالها وبمجرد إرسال الرسالة بعد التعديل سيظهر أسفلها علامة تم تعديلها ولكن لن يظهر سجل التعديل للطرف الآخر.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير تقنية جديدة بأن التطبيق يعمل على تحديث ضخم على ما يبدو حيث كشفت عن أن التطبيق المملوك لشركة Meta، يعمل على تطوير القدرة على إعداد اسم مستخدم واتساب بدل رقمه، وفقا لموقع WABetaInfo.

إضافة طبقة أخرى من الخصوصية

ويسمح هذا التحديث للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم.. كما تتاح لمحبي واتساب الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم، فبدلًا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكنون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر دون الرقم.

يذكر أن هذه الأخبار أتت بعد وقت قصير من إطلاق واتساب زر تحرير الذي يسمح لك بتعديل الرسائل حتى 15 دقيقة بعد إرسالها وبعد البيان، انهالت التعليقات من مستخدمي تطبيق واتساب، مثنيين على الفكرة.