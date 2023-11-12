الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

زراعة النواب توصي الحكومة بموافاتها بخطتها لمواجهة تفتت الحيازات الزراعية

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي سليمان، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.

 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

 

واستعرض النائب طلب الإحاطة، مؤكدا تلقيه شكاوى  من مزارعى الوادي الجديد من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازى، في الوقت الذى يعد فيه ذلك المحصول أحد المحاصيل الأساسية بمحافظة الوادي الجديد ومصدر تغذية الإنتاج الحيوانى بها الأمر الذى يؤثر سلبًا على دخل المزارعين البسطاء.

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وأوضح النائب، أيضا  توقف البنك الزراعى المصرى عن تقديم السلف الزراعية لمحصول البرسيم الحجازي، وهو ما يضع عبئا علي المزارعين.


وقد عقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة،  موضحًا أنه يتم صرف شيكارة واحدة فقط من الأسمدة الأزوتية لمحصول البرسيم الحجازى مع تحديد نسبة 5% من المساحة لزراعة البرسيم نظرًا لشراهته فى استهلاك المياه مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعمق أكثر من 80م بعد أن كان البئر يتدفق ذاتيًا.


وانتهى رأى اللجنة إلى إرجاء المناقشة لاجتماع مقبل يحضره رئيس البنك الزراعى.

 

ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية

 

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.

 

وقال النائب أبو نحول، إن تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر أثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية فضلا عن غياب دور الإرشاد الزراعى فى التوعية بالزراعة التجمعية أو طرح سياسة موحدة للإنتاج الزراعى.

 

خطوات التطوير  في قطاعى الزراعة والرى 

 

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن خطوات التطوير في قطاعى الزراعة والرى لن يكون لها نتائج مرضية في ظل تفتيت الحيازات، متابعا، التطوير يحتاج الزراعات التجمعية.

وقد عقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة موضحًا اتباع الدولة حاليا سياسة للتجمع الزراعى فى محافظات الصعيد ووضع سعر استرشادى لتحفيز المزارعى على الالتزام.

 

استخدام الميكنة الزراعية 

 

وأكد أن تفتيت الحيازة الزراعية يخفض الإنتاجية بمعدل 15:12 % فضلا عن إعاقة استخدام الميكنة الزراعية الأمر الذى يزيد من تكلفة الإنتاج.

وتابع، تم تلافى المشكلة فى مشروع المليون ونصف مليون فدان بتخصيص مساحة من الأراضى لمجموعة من الشباب يملكون أسهما دون تجزئة الأرض.


انتهى رأى لجنة الزراعة والرى  إلى موافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برؤيتها فى التغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية وإعداد مذكرة فى هذا الشأن.

 

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