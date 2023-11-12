محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر بمثلث الشركات في منطقة وادي القمر

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم ميدان فرس النهر بمثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي وكذلك تفقد تطوير ورفع كفاءة أحواض سي جل ومسجد الحبيب.

وجاء ذلك في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال تفقد محافظ الإسكندرية لأعمال التطوير أكد علي ضرورة استمرار متابعة أعمال الصيانة والحفاظ على الزراعات والمظهر الحضاري للميادين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة /جاكلين عازر نائب المحافظ والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على المسابقة، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، والعميد محمد عابدين مدير الإدارة العامة لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، والدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق وعضو لجنة التقييم، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة وعضو لجنة التقييم، والدكتورة أسماء السيد ‏‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة وعضو لجنة التقييم.