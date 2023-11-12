الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

تعادل سلبي بين لاتسيو وروما في الشوط الأول من الدوري الإيطالي

روما، فيتو
روما، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق لاتسيو أمام غريمه روما بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

تشكيل لاتسيو ضد روما 

وضم تشكيل لاتسيو بقيادة مديره الفني ماوريسيو ساري: 

في حراسة المرمى: بروفيديل.

في خط الدفاع: لازاري – باتريش – روماجنولي – ماروشيتش.

في خط الوسط: جندوزي – كاتالدي – ألبيرتو.

في خط الهجوم: أندرسون – إمبولي – بيدرو.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: لوكا بيليجريني – فيسينو – كامادا – كاسالي – إساكسين – هيساج – كاسايلانوس – سيبي – باشيتش – جيلا – مانداس – روفيلا – فيرنانديز.

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تشكيل روما أمام لاتسيو

في الجانب المقابل، بدأ روما بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: مانشيني – لورينتي – نديكا.

في خط الوسط: كارسدورب – كريستانتي – باريديس – سبيناتزولا – بوف.

في خط الهجوم: ديبالا – لوكاكو.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: لورينزو بيليجريني – بيلوتي – آزمون – زكي تشيليك – سانشيز – كريستينسن – عوار – زالفسكي – باجانو – بوير – شعراوي – سفيلار.

رقم تاريخي لروما في الدوري الإيطالي

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روما تمكن من تسجيل هدفين بعد الدقيقة 90، في مباراة في الدوري الإيطالي، لأول مرة في تاريخ النادي خلال فوزه على ليتشي 2-1 في الجولة الماضية.

كما أن الجيالوروسي روما أحرز 9 أهداف في الموسم الحالي، بعد الدقيقة 75، كأكثر فريق يفعل ذلك في هذه النسخة من الكالتشيو.

 

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لاتسيو روما الدوري الإيطالي ساري مورينيو

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