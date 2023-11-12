محافظ الجيزة يفتتح غدا مهرجان التمور
يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا الإثنين، مهرجان الجيزة للتمور، بنادي الزراعيين في الدقي، وذلك بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.
يأتي ذلك استمرارًا للتعاون المشترك بين الدولتين والشعبيين الشقيقين، وفى إطار دعم زراعة التمور والاستثمار بها والترويج للحرف اليدوية ومنتجاتها.
ويستهدف المهرجان تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، والتي يأتي على رأسها زراعة التمور.
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