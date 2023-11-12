الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

بيطرى قنا ينظم 5 قوافل علاجية إرشادية بمراكز المحافظة

قافلة بيطرية،فيتو
قافلة بيطرية،فيتو

 

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن استعداد مديرية الطب البيطرى لتنظيم 5 قوافل علاجية بيطرية إرشادية بمراكز نجع حمادى وقفط وقوص والوقف وقنا، في الفترة من 12 إلي 16 نوفمبر الجارى

 

 وجاء ذلك بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وصندوق التأمين على الماشية وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الداودي، أنه تم تنظيم القافلة الأولى اليوم بقرية هو بمركز نجع حمادى، ومن المقرر تنظيم قافلة غدا الإثنين بقرية البراهمة بمركز فقط، ويوم الثلاثاء بقرية حجازة بمركز قوص، ويوم الأربعاء بقرية المراشدة بمركز الوقف، ويوم الخميس بقرية الجبلاو بمركز قنا.

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ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى أن هذه القوافل ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في القرى المستهدفة بمحافظة قنا، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، مؤكدا أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا في القرى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بيطري قنا قرية البراهمه قرية الجبلاو قرية المراشدة قنا محافظ قنا محافظة قنا

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