الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

دورات تدريبية لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا بالبحيرة

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية للمرأة بالبحيرة، فيتو

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة فرع البحيرة، سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات، قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا، وتم تنفيذ دورتين تدريبيتين بمركزى إيتاى البارود  والدلنجات وقد استهدفت تلك الندوات 70 سيدة.

وتهدف تلك الدورات إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموزان الشخصية ومتابعتها ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها، وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب واحتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

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يأتي ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية، نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030،وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة. 

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على  إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.
 

 

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دورات تدريب البحيرة المجلس المرأة

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