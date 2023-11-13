تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام، خاتم الذهب ترتديه النساء فقط حيث أنه حلل للنساء دون الرجال والمعروف أن الذهب بشكل عام هو من أدوات الاستثمار وكذلك التزين للنساء وله لمعان وبريق يسر من يراه، وهو من أهم وأمتع حلية للنساء وتتفاخر به بين أهلها وصديقاتها أنها ترتدي كل هذا الذهب لما له من السحر والرونق أما الرجل فحرام أن يلبس خاتم أو يتحلى بالذهب هذا في الواقع أما رؤية الخاتم الذهب في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

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تفسير رؤية الذهب في المنام

في المنام لا يحمد في التأويل لكراهة لفظه وصفرة لونه وتأويله حزن وغرم مال، فمن رأى أنه لبس شيئًا من الذهب، فإنه يصاهر قومًا غير أكفاء، ومن أصاب سبيكة ذهب ذهب منه ماله أو أصابه هم بقدر ما أصاب من الذهب أو غضب عليه سلطان وغرمه، وقيل إن حلي النساء يدل للنساء على أولادهن فذهبه ذكورهن وفضته إناثهن، وقد يدل المذكر منه على الذكور والمؤنث منه على الإناث.

تفسير رؤية الخاتم الذهب عند ابن سيرين

يقول ابن سيرين من رأى الخاتم في المنام دل على ما يملكه ويقدر عليه فمن أعطي خاتمًا أو اشتراه أو وهب له نال سلطانًا أو ملك ملكًا إن كان من أهله وقد يكون امرأة يتزوجها فيملك عصمتها هذا بالنسبة لخاتم الفضة وإما إن كان ذهبًا فلا خير فيه وكذلك إن كان جديدًا لأنّه حلية أهل الناروقيل الخاتم يدل أيضًا على الولد والمرأة أو شراء جارية أو دار أو دابة أو مال أو ولاية وإن كان من ذهب فهو للرجل ذل، فإن أعطيت امرأة خاتمًا فإنّها تتزوج أو تلد.

تفسير رؤية الخاتم بحسب أنواعه في المنام

قيل من رأى أنّه لابس خاتمًا من حديد فإنه يدل على خير يناله بعد تعب وإن كان من ذهب وله فص فإنه جيد، والخواتيم المفرغة المصمتة هي أبدًا خير، والمفتوحة التي دخلها حشو تدل على اغتيال ومكر؛ لأنّ فيها شيئًا خفيًا، أو تدل على رجاء لشيء عظيم، ومنافع كثيرة؛ لأنّ عظمها أكبر من وزنها أما الخواتيم من قرن أو عاج فإنّها محمودة للنساء وقيل الخاتم سلطان كبير والحلقة أصل الملك والفص هيبته والختم نفاذ السلطان ومال وولاية والخواتيم أمره ونهيه والنقش فيه مراده ومنيته فمن رأى أن الملك طبع بطابعه نال سلطانا من سلطانه سريعًا لا يخالفه لأنّ الطابع أقوى من الخاتم.

من رأى في المنام أنه لبس خاتمًا من فضة فأنفذه حيث أراد وجاز له ذلك فإنّه يصيب سلطانًا.

ومنِ رأي في المنام أنه استلف خاتمًا فإنّه يملك شيئًا لا بقاء له ومن أصاب خاتما منقوشا فإنّه يملك شيئًا لم يملكه قط مثل دار أو امرأة أو ولد.

تفسير رؤية فص الخاتم بأنواعه في المنام

من رأى فص الخاتم فهو ولد فإن كان فص خاتمه من جوهر فإنّه سلطان مع جاه وبهاء ومال كثير وعز وإن كان الفص ياقوتًا أخضر فإنه يولد له ولد مؤمنِ عالم فهم والخاتم من خشب امرأة منافقة أو ملك من نفاق.

تفسير رؤية الخاتم من قبل السلطان في المنام

من يرى في المنام سقوط فص الخاتم مات ولده أو ذهب بعض ماله ومن انتزع خاتمه وكان واليًا فهو عزله أو ذهاب ملكه أوطلاق امرأته ويكون ذلك للمرأة موت زوجها أو أقرب الناس إليها وقيل الخاتم إذا لبسه الإنسان تجدد له شئ مما ينسب إلى الخاتم.

من رأى الحلقة انكسرت وذهبت وبقي الفص فإنه اسمه وذكره وجماله والخاتم من ذهب بدعة ومكروه في الدين وحياته في ملكه ويجور في رعيته والخاتم من حديد سلطان شجاع أو تاجر بصير ولكنه خامل الذكر والخاتم من رصاص سلطان فيه وهن والختم ذو الفصين سلطانا ظاهر وباطن.

من رأى أن ملكًا أو سلطانًا أعطاه خاتم فلبسه وكان أهلًا لذلك نال سلطانًا وإلاّ رجع ذلك في قوم الذي رآه أو عشيرته أو سميه في الناس أو نظيره فيهم وبيع الخاتم فراق المرأة.

تفسير رؤية الخاتم حسب ما يمتهن

إذا رأى التاجر في منامه خاتم دل ذلك علي الربح في التجارة وتحقيق مكاسب كبيرة.

واذا كان عالما فإنّه يداوي أصحاب الدين والدنيا ويصبح له شان عظيم..

تفسير رؤية الخاتم حسب موقعه باليد

من يرى أنه يلبس خاتم في خنصره ثم نزعه عنها وأدخله في غيرها فإنه يقود على امرأته ويدعو إلى الفساد من يري في المنام أن خاتمه الذي كان في خنصره مرة في بنصره ومرة في الوسطى من غير أن يحوله فإنّ امرأته تخونه..

تفسير رؤية الخاتم الذهب في المنام عند النابلسي

يقول النابلسي إن رؤية الخاتم الذهب في المنام أمان وسلطان وزوجة وولد وعمل على قدر جوهره ويدل على الجارية والمال فمن رأى خاتمًا من ذهب وكانت زوجته حامل ولدت ذكرًا والخاتم للسلطان يدل على ملكه وفصه نفاذ أمره والنقش فيه مراده فمن رأى أنه سقط فص خاتمه مات ولده أو فقد شيئًا من ماله.

وتدل رؤية وكسر الخاتم في المنام على طلاق الزوجة والخاتم شراء دار أو ولاية فإن كان من ذهب فهو للرجل ذل.

تفسير رؤية الخاتم الذهب للمرأة في المنام

الخاتم من الذهب للنساء إذا نسب إلى الزوج فإنها ترى سرورًا وإذا نسب إلى الولد فإنه يكون ولدًا عزيزًا وإذا نسب إلى المال يكون ذلك النوع من المال والثياب وغيرهما فيه سيادته.

تفسير رؤية الخاتم الذهب للرجل في المنام

من يرى في المنام أنه يلبس خاتم من ذهب دل ذلك علي تقيد الحاكم له أو يصيبه خوف أو شدة أو هوان أو غم من قبله أو يغضب إنسان على ولده أو امرأته أو تجارته وقيل من نال خاتمًا نال امرأة حسناء وخيرًا أو سمع خبرًا يسره.

تفسير رؤية الخاتم بحسب أنواعه في المنام

من رأى أنه لبس خاتمًا من حديد فإنه يدل على خير يناله بعد تعب لأن تعب الحديد تعب كبير فإن كان من ذهب وله فص فإنه جيد وإذا كان بلا فص فإنه يدل على أن ذلك أعمال ليس فيها منفعة والخواتم من قرن أو عاج محمودة للنساء،والخاتم من رصاص سلطان فيه وهن.

من رأى أنه لبس خاتمًا من فضة فأنفذه حيث أراد وجاز له ذلك فإنه يتولى منصب مرموق.

من رأى أنه لبس خاتمًا منقوشًا فإنه يصيب شيئًا لم يملكه قط مثل دار أو أو امرأة أو ولد

ومن يرى في المنام خواتم تباع في السوق فإنه ابتياع أملاك رؤساء الناس ومن رأى أن السماء تمطر خواتم فإنه يولد في تلك السنة بنون والأعزب إذا رأى أنه لبس خاتمًا فإنه يتزوج امرأة غنية بكرًا فإن كان الخاتم من ذهب فهي امرأة قد ذهب مالها.

تفسير رؤية فص الخاتم بأنواعه في المنام

من لبس خاتمًا له فصان أحدهما إلى باطن كفه والآخر إلى ظاهر الكف ونقش كل واحد منهما لا يخالف الآخر فإنه يلي ولايتين ظاهرة وباطنة ومن لبس خاتم عقيق ذهب عنه العقر وأخذ الخاتم من الملك دار يسكنها أو فضة ينالها أو امرأة يتزوجها.

يكون فصه وجهها وأخذ الخاتم من الله عز وجل للزاهد العابد من السوء عند تمام الخاتمة وأخذ الخاتم من النبي صلى الله عليه وسلم أو من العالم بشارة بنيل العلم وهذا إن كان الخاتم فضة وإن كان ذهبًا فلا خير فيه وكذلك إن كان حديد لأنه حلية أهل النار أو نحاسًا لما فيه من لفظ نحس.

من رأى الخواتم المفرغة المصمتة هي أبدًا خير والمنفوخة التي داخلها حشو تدل على اغتيال ومكر لأن فيها شيئًا خفيًا أو تدل على رجاء شيء عظيم ومنافع كثيرة لأن عظمها أكبر من وزنها والله اعلم.