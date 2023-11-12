الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 341 حالة إشغال طريق مخالف وتحرير 45 محضر ا بالبحيرة

جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو
جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، حملات إشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، التابعة لمديرية أمن البحيرة وذلك للعمل علي رفع كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، وللتيسير  علي المواطنين حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام وضبط الخارجين عن القانون تأكيدا علي هيبة الدولة.
 

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أسفرت عن رفع 341 حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت، ومتحرك عبارة عن 163حالة بدمنهور، 118حالة بوادى النطرون و60 حالة بأبو حمص وكذا تحرير 45 محضر اشغال طريق، وتحرير المحاضر اللازمة  .

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة  تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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تعديات ازالة اشغالات رفع حملة البحيرة

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