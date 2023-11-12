الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

صناعة النواب توصي بحل إشكاليات محجر وادي العلاقي بأسوان

اجتماع لجنة الصناعة
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، فيتو

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، 
أهمية أن يكون خطط للعمل من أجل إيجاد قيمة مضافة في كل الخامات المستخرجة من مناجم مصر المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إهدار المال العام في محجر وادي العلاقي جنوب محافظة أسوان.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر، وعمل قيمة مضافة لها بما يدعم الاقتصاد الوطني. 

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ولفت السلاب، إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية واضحة من أجل الاستفادة من مناجم مصر، وما تحتويه من خيرات تدعم الاقتصاد الوطني. 

وقال: هيئة الثروة المعدنية قادرة على تحقيق مليارات أكبر بكثير من الذي تحققه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توفير احتياجات مصر من العملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة العمل من أجل زيادة الدخل المادي لهيئة الثروة المعدنية بدون تحميل المنتج النهائي أي أعباء.

من جانبه أشار النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية في التعامل مع الثروات المعدنية، حيث أن البحث والتنقيب يتم بطرق بدائية وعشوائية، وهو ما يتسبب في إهدار هذه الثروات.

وأكد أهمية أن يكون هناك استراتيجية واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل البحث والتنقيب، لاسيما وأن بعض المناجم يقوم بالبحث فيها بعض المقاولين وليسو مصنعيين، مما يتسبب في ضياع جزء كبير من الثروات.

وأوضح معتز محمود أن منجم العلاقي ما زال بكرا، ومن الممكن تعظيم الاستفادة منه على النحو المطلوب.

وفي ختام مناقشة طلب الإحاطة، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الموافقات الخاصة بالعمل في منجم العلاقي بمحافظة أسوان. 
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وادي العلاقي مجلس النواب محافظة أسوان

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