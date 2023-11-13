فى ذكراه، أسباب احتفاء الوفد بعيد الجهاد

حزب الوفد، يحتفل حزب الوفد بعيد الجهاد الذى اقترن اسمه بالزعيم الراحل سعد زغلول مؤسس حزب الوفد منذ عام ثورة ١٩١٩ ميلادية.

وعيد الجهاد الوطني هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ سنة 1922 أي منذ أن نالت استقلالها إلى سنة 1952، وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية.

واقترن هذا العيد بالزعيم سعد زغلول مؤسس حزب الوفد ومكافح الاحتلال الإنجليزي على مصر، وكان الشعب المصري، يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحما عليه.

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ذكرى عيد الجهاد الوطنى

وفي مثل هذا اليوم في عام 1935، ألقى السير صمويل هور وزير الخارجية البريطاني في لندن خطاب تهكم فيه على الدساتير المصرية حيث وصف دستور 1923 بغير الصالح للعمل ودستور 1930 بأنه لا يتوافق مع رغبات الأمة، مشيرا إلى أن بريطانيا نصحت بألا يتم إعدادهما من الأساس.

واندلعت المظاهرات في القاهرة حينها وقابل البوليس هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وكان أول الذين قتلوا عاملا في سرادق الاحتفال بعيد الجهاد.

الاحتلال الإنجليزي على مصر

وتجددت المظاهرات في الأيام التالية، وكانت أهم المظاهرات التي قام بها طلبة جامعة الملك فؤاد وهى جامعة القاهرة حاليا، التي تدفقت عبر كوبري عباس، وأطلق البوليس النار عليها، فقتل عدد من الطلبة.

واستمر الاحتفال بمثل هذا اليوم من كل عام بعيد الجهاد الوطني حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، التي ألغت الاحتفال.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى الانتخابات الرئاسية، أن عيد الجهاد الوطنى الذى توافق ذكراه اليوم الإثنين 13 نوفمبر، يجسد روحًا وطنية خالصة تكشف عن معدن هذا الوطن العظيم، وروعة أداء المصريين من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا العيد يمثل صفحة وطنية من صفحات مصر المضيئة.

عيد الجهاد الوطني

وقال الدكتور عبدالسند يمامة: إن عيد الجهاد الوطنى هو بمثابة الرمز الحقيقى لجميع أطياف الشعب المصرى الحر العريق، ممثلًا عن كافة الكتل الحزبية والاجتماعية من أجل الاستقلال الوطنى، والتف المصريون حول الزعيم سعد زغلول ورفيقيه من أجل المطالبة بالاستقلال.

وأوضح أن الوفد يحرص على الاحتفال بذكرى هذا العيد، والذى يؤكد مدى صلابة المصريين ووحدتهم فى وقت الشدائد والأزمات، مشددا أن عيد الجهاد يمثل للمصريين جميعًا أسمى وأغلى معاني التضحية والفداء بالدفاع عن تراب الوطن وكرامته وحقوق المواطن.

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