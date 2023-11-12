طريقة تغيير الأوراق النقدية المقطوعة في البنوك

أتاح البنك المركزي طرق استبدال العملات والاوراق النقدية المتهالكة والمقطوعة لدي العملاء وذلك من خلال توجههم الي احد فروع البنوك وتغييرها من الشباك ثم بعد ذلك يتم توريد هذه العملات الي البنك المركزي واستبدالها .

وتستقبل فروع البنوك الاوراق النقدية المتهالكة وتقوم بتغييرها حسب عدة شروط ومواصفات لابد وان تكون متوفرة في حالة الورق النقدية كما هو محدد من البنك المركزي.

وحول مواصفات العملات النقدية المسموح استبدالها وفق تعليمات من البنك المركزي فهي كالتالي:

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الأوراق الممزقة والملصقة بأيٍ من أنواع الأشرطة اللاصقة:

1- إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي.

2- الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.

3- الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت ليّنة الملمس ومهترئة.

4- الأوراق التي بها كتابة أو المؤشَّر عليها بأي نوعٍ من الأحبار والأقلام.

5- الأوراق التي بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

ومن جانب اخر يتداول فى السوق المحلي المصري عملات نقدية ورقية فئة " نصف جنيه، جنيه، خمسة جنيهات، عشرة جنيهات، عشرون جنيها، خمسون جنيها، مائة جنيه، مائتي جنيه "وبعضا منها اصبح مصنوعا من البوليمر.

للأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر مزايا عديدة مقارنة بالأوراق النقدية الورقية أو القطنية ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي المصري الأوراق النقدية البلاستيكية المصنوعة من البوليمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الأوراق النقدية من البوليمر

وتتمثل إحدى مزايا استخدام الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر في صعوبة تزويرها بسبب التكلفة العالية والتكنولوجيا التي تأتي مع الأوراق النقدية فضلا عن عوامل الأمان الكبيرة التي تتمتع بها.

كما أنها قابلة لإعادة التدوير ولا تمتص الرطوبة ولن تتسخ بسهولة ولا يمكن تمزيقها وتتحمل درجات حرارة عالية وتأتي بطبقة واقية تحميها من الأوساخ والزيوت والسائل ولا يمكن غسلها بسهولة أو تلفها في الغسالة مثل النقدية الورقية.

وتعتبر أوراق البوليمر أكثر سهولة في التغذية والمعالجة والعد باستخدام ATM أو أي جهاز إيداع نقود وتساعد البنوك أو مشغلي الآلات التي تعمل بالمال على تقليل تكلفة الصيانة.

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