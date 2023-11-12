الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

أندية السكان بالبحيرة تحصل على المراكز الأولى في مشروع رفع الوعي

الدكتور إبراهيم خضر
الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب بالبحيرة،فيتو

نجحت أندية السكان التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ، في الحصول علي المراكز الأولى علي مستوي الجمهورية في مشروع رفع الوعي بقضايا السكان المقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان واشرف إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

وحصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة "ادارة التدريب والمشروعات" علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية،  وتم اختيار مركز شباب 6 أكتوبر بادكو أفضل نادى سكان،و محمد احمد إسماعيل أفضل مدرب بالمحافظة. 

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ويهدف المشروع، إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية، والفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء، والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، والتدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة وختان الاناث.

يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة،التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما أن اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي اماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والافلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

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​وزارة الشباب والرياضة الشباب الرياضة المراكز الأولي البحيرة

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