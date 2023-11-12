خارجية البرلمان تطالب الدول الغربية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، أن الدول الغربية التي ضاعفت من صادرات الأسلحة منذ 7 أكتوبر لإسرائيل تناهز الدول الشريكة في الجرائم الدولية التي اقترفتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والتي تمثلت في التهجير القسري واستهداف المدنيين والمستشفيات ومحيطها والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمساجد والكنائس والأماكن المفترض أنها محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

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جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة عقب الاجتماع اليوم، مشيرة إلى أن الدول الغربية ظلت تبحث عن صيغة للأمن الأوروبي فكانت الحرب العالمية الأولى والثانية اللتان لم تحققا تلك الصيغة، إلى أن ادرك العالم الغربي أن التعاون القائم على احترام الدول لسيادات غيرها والراغبة طواعية في الدخول في شراكات تنزع مبررات الحروب من جذورها كي لا تتجدد تلك الحروب التي خلفت ملايين الضحايا ما بين قتلى ومصابين، ناهيك عن الدمار الواسع التي خلفته تلك الحروب.

وجاء في البيان: كان يفترض أن تدرك أن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة لا تحقق أمنًا بل نزع السبب الرئيس للصراع في إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

واختتم البيان بالتشديد على الدول الغربية ليس لها الحق منذ الآن في تبنى قضايا ملفقة أو يتم مباشرتها من قبل السلطات القضائية في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر وإن كان موقفًا مبدئيا للدول النامية وغير قابل للنقاش، لأنه تدخل في السيادة لتلك الدول، إلا أنه الآن وبتلك الممارسات الغربية بتزويد إسرائيل بالسلاح لقتل وإبادة شعب تحت نظر وبصر العالم أجمع يضيف لهذا الموقف الغربي المشين أبعادا أخرى.