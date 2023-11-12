الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خالد الدجوي: طرح مشروعات المثلث الذهبي للقطاع الخاص يسهم في تنشيط الاقتصاد

رئيس الوزراء؛ فيتو
رئيس الوزراء؛ فيتو

أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بطرح مشروعات المثلث الذهبي على القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع لديه فرصة كبيرة لتعزيز نسبته من حجم الاقتصاد المصري عبر هذه المشروعات.

وأضاف الدجوي، في بيان صادر اليوم، أن الحكومة تعمل على تعزيز حصة القطاع الخاص من الاقتصاد المصري، وهذا وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات، تسهم بشكل كبير في تنشيط الصناعة المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

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كما أكد خالد الدجوي أن مشروعات المثلث الذهبي، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، الأمر الذي يدعم التدفقات الدولارية إلى البلد، وهو ما يخفف بالطبع من الضغط على العملة الصعبة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة تنمية مشروعات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والبدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات، لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وفقا بيان صادر  من مجلس الوزراء. 

وقال مدبولي، إن منطقة المثلث الذهبي تُعد منطقة واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار ميناء سفاجا البحري  أو أي مشروعات أخرى، فيجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة في المخطط.

وتتميز منطقة المثلث الذهبي، التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان، بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتمثل في الإطلالة على البحر الأحمر بشريط ساحلي يصل طوله إلى حوالي 80 كم وكذا وجود ميناء سفاجا، كما تحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهل عملية الانتقال، هذا بالإضافة إلى قربها من ثلاثة مطارات هم مطار الغردقة، مطار أسوان، مطار مرسى علم، وتتضمن المنطقة 7 مناطق صناعية، و4 زراعية.

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الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف الاستثمارات الاجنبيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتحاد العام للغرف التجارية الدكتور مصطفى مدبولي

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