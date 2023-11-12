الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية "الأفرا" (صور)

مؤتمر الأفرا في أسوان
مؤتمر الأفرا في أسوان

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية "الأفرا" ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني للأفرا، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتورة دينا الحسينى رئيس لجنة إدارة مشروعات الأفرا، وأيضًا الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وبحضور عدد من السفراء وممثلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورؤساء وأعضاء لجان الأفرا، فضلًا عن نخبة متميزة من العلماء والباحثين.

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 وفي كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن أسوان شهدت فى ستينيات القرن الماضي تنفيذ أول مشروعات الطاقة من خلال إنشاء أكبر محطة توليد للكهرباء بأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وهو السد العالي، وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليًا تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المحطات الشمسية ببنبان وفارس لتكون دائمًا مصدر النماء والرخاء لمصر وإفريقيا عبر العصور بمقوماتها وثرواتها المتعددة.

أشار إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي تحظى باستضافة فعاليات هذا الاجتماع الهام على أرضها مما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى فى الأفرا عن ترحيبه بضيوف مصر، وهم مسؤولين رفيعي المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولاسيما رئيس قطاع أفريقيا بإدارة التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية البروفيسور شوكت عبد الرازق مدير شعبة التعاون التقني لأفريقيا، إلى جانب رئيس قسم التعاون التقنى فى أفريقيا، وممثلين عن أمانة الوكالة.

أضاف أن حضور كبار المسؤولين من الوكالة في هذا الاجتماع يعكس الاهتمام والأولوية اللذين توليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الإقليمي في قارة أفريقيا لتدعيم النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع أنحاء القارة السمراء.

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أسوان الطاقة مؤتمر مصر الافرا

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