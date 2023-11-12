الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة البحيرة تشارك بالمؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية

الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فيتو

شاركت مديرية الصحة بالبحيرة - إدارة المعامل بالمؤتمر العلمي الخامس للإدارة المركزية للمعامل المركزية بالوزارة، حيث حضر فعاليات المؤتمر العلمي الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وبرفقة الدكتور محمد عبد المنصف مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ومساعد مدير إدارة المعامل بالمديرية.

وألقت الدكتورة ولاء قنديل، مدير المكتب الفني بالمديرية، محاضرة عن "المعايير المتمركزة حول المريض ودورها في تحسين تجربة المريض، بُعد جديد من أبعاد اعتماد المعامل الطبية كنموذج تطبيقي معمل مستشفي حميات دمنهور".

Advertisements

وشرحت مفهوم الرعاية المتمركزة حول المريض، مفهوم تجربة المريض وآليات تحسينها، توضيح ما جاء في معايير اعتماد المعامل الطبية GAHAR 2021، صوت العميل،  التطبيق الميداني  بمعمل مستشفي حميات دمنهور (تعديل مسار العمل ومسار المريض، الإعلان عن الخدمات المعملية، تطوير ورفع كفاءة طاقم العمل، ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، تثقيف المرضى، استطلاع آراء المرضى والتغذية الراجعة).

وقام هاني جميعة وكيل الوزارة، بالتعقيب علي المحاضرة، بأن المعامل الطبية أصبحت أحد نقاط القوة بوزارة الصحة، والتوسع في حجم الخدمات المعملية وتحديث،وتطوير التقنيات المستخدمة ودعم وتطوير الكفاءات الفنية المختلفة في كافة التخصصات العلمية أدي إلى تحسين أداء الخدمة وزيادة الطلب عليها، والتفاعل الفعال بين المعامل وأطقم العمل بالمستشفيات والمرضى أدى إلى تميز في خدمات الرعاية المقدمة، وتجربة إيجابية للمريض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصحة بالبحيرة المؤتمر المعامل مستشفي

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

نهائي الدوري الإفريقي، موديبا يضيف الهدف الثاني لصن داونز في شباك الوداد

يوفر 6 آلاف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق إنشاء مجمع صناعة السيارات في بورسعيد

محمد صلاح يحرز الهدف الأول لفريق ليفربول فى مرمى برينتفورد

تعليق صادم من نتنياهو بشأن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

صحيفة أمريكية: مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب بموافقة ثلاثية

نجاة سهر الصايغ من حادث سير مروع

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر، الإفتاء توضح

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية