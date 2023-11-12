صحة البحيرة تشارك بالمؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية

شاركت مديرية الصحة بالبحيرة - إدارة المعامل بالمؤتمر العلمي الخامس للإدارة المركزية للمعامل المركزية بالوزارة، حيث حضر فعاليات المؤتمر العلمي الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وبرفقة الدكتور محمد عبد المنصف مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ومساعد مدير إدارة المعامل بالمديرية.

وألقت الدكتورة ولاء قنديل، مدير المكتب الفني بالمديرية، محاضرة عن "المعايير المتمركزة حول المريض ودورها في تحسين تجربة المريض، بُعد جديد من أبعاد اعتماد المعامل الطبية كنموذج تطبيقي معمل مستشفي حميات دمنهور".

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وشرحت مفهوم الرعاية المتمركزة حول المريض، مفهوم تجربة المريض وآليات تحسينها، توضيح ما جاء في معايير اعتماد المعامل الطبية GAHAR 2021، صوت العميل، التطبيق الميداني بمعمل مستشفي حميات دمنهور (تعديل مسار العمل ومسار المريض، الإعلان عن الخدمات المعملية، تطوير ورفع كفاءة طاقم العمل، ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، تثقيف المرضى، استطلاع آراء المرضى والتغذية الراجعة).

وقام هاني جميعة وكيل الوزارة، بالتعقيب علي المحاضرة، بأن المعامل الطبية أصبحت أحد نقاط القوة بوزارة الصحة، والتوسع في حجم الخدمات المعملية وتحديث،وتطوير التقنيات المستخدمة ودعم وتطوير الكفاءات الفنية المختلفة في كافة التخصصات العلمية أدي إلى تحسين أداء الخدمة وزيادة الطلب عليها، والتفاعل الفعال بين المعامل وأطقم العمل بالمستشفيات والمرضى أدى إلى تميز في خدمات الرعاية المقدمة، وتجربة إيجابية للمريض.