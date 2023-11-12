الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

أوقاف البحيرة: افتتاح مسجدين بكفر الدوار والرحمانية الجمعة القادم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلنت مديرية الأوقاف بالبحيرة بقيادة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل الوزارة، أنه تقرر افتتاح 
مسجد عزبة أسيا التابعة بمركز الرحمانية،  مسجد أبو عريضة بالحاجر بقرية سيدي غازي التابعة لمركز  كفر الدوار،  تحت رعاية  الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى ظل السباق الزمنى الذى تقوم به أوقاف البحيرة للانتهاء من عملية إحلال وتجديد وسعيها جاهدا إلى إعمار المساجد داخل نطاق محافظة البحيرة. 

يذكر أنه تم إفتتاح مسجد الصيرفي بأبو حمص  الجمعة الماضي على مساحة 406 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه.

ويأتي افتتاح المسجدين بمحافظة  البحيرة في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله  مبنى ومعنى بافتتاح  14  مسجدًا يوم الجمعة القادم،ومنها 12  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من ٧ يناير الماضي حتي تاريخه  325  مسجدًا،منها  250  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى ١٧ نوفمبر الجاري 11347 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و306 مليون جنية.
 

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كما يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

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‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف الأوقاف البحيرة إفتتاح مسجد

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