الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار الدورات التدريبية لريادة الأعمال ومناهضة ختان الإناث بأسوان (صور)

دورات لمناهضة ختان
دورات لمناهضة ختان الإناث في أسوان، فيتو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المكثفة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقرر الفرع بأسوان.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الهادفة لريادة الأعمال والتثقيف المالي بهدف رفع الوعي المالي لدى السيدات بالعديد من القرى، بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "أحميها من الختان" والتي تعقد بجميع محافظات الجمهورية في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حيث استهدفت الحملة 30 قرية ونجع بقرى المبادرة الرئاسية بإجمالي 12 ألفا و500 زيارة استفاد منها نحو 27 ألفا و706 سيدة ورجل وطفل.

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وأوضحت هدى مصطفى بأنه شارك في حملات التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة، وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تركز هذه الحملة على قضية مناهضة الختان، وكذلك نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، علاوة على الإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

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​ أسوان دورات تدريبية أضرار الختان الختان برنامج ريادة الأعمال

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