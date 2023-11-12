مزايدة علنية لتأجير 30 محلا بقرية بطورس بالبحيرة

أعلن ديوان عام محافظة البحيرة، عن طرح مزايدة علنيه عامة لتأجير 30 محل بجوار سور مبنى الوحدة المحلية، بقرية بطورس بمركز أبو حمص لمدة ثلاث سنوات.

أكد الديوان العام بمحافظة البحيرة،أنه تقرر تحديد جلسة المزايدة العلنية العامة لتأجير المحلات، ذلك يوم الإثنين ٤ ديسمبر القادم فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، والمقرر انعقادها بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة، بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور.

Advertisements

حيث تطلب كراسة الشروط من إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة، بمبلغ وقدرة 352.86 جنيها، والتأمين الابتدائى للمزايدة نظير مبلغ 1000جنيها، ويستكمل إلى نسبة 10%كتأمين نهائى فور الرسوم.

يأتي ذلك في اطار زيادة الحركة السوقية داخل القرية بطورس بمركز ابوحمص ،مما يعود علي خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم السوقية بدلا من شراء أغراضهم والضغط الشرائي علي المدن المجاورة وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ