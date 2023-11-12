القوات المسلحة تنظم مؤتمر الجراحات الدقيقة في المسالك البولية

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية المؤتمر السنوي الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية على مدار ثلاث أيام بمكتبة الأسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية

من 23 دولة بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضرا دوليا ونخبة من أمهر الأساتذة فى مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالأسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة، كما تتضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

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ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لمواكبة التطور العلمي المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.