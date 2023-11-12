الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم مؤتمر الجراحات الدقيقة في المسالك البولية

الأكاديمية الطبية
الأكاديمية الطبية العسكرية؛ فيتو

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية المؤتمر السنوي الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية على مدار ثلاث أيام بمكتبة الأسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية 
من 23 دولة بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضرا دوليا ونخبة من أمهر الأساتذة فى مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالأسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة، كما تتضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

Advertisements

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لمواكبة التطور العلمي المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

البحر الابيض المتوسط الأكاديمية الطبية العسكرية المجمع الطبى للقوات المسلحة

مواد متعلقة

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات سقوط طائرة بدون طيار على نويبع وطابا

المتحدث العسكري: طائرة بدون طيار مجهولة الهوية وراء حادث طابا

القوات البحرية تستقبل قائدي أطلانطا وحارس البحر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين للعاصمة الإدارية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر سبتمبر‎

الكلية الجوية تستقبل محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق للتهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيان عملي لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بتوجيهات السيسي، المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل اللاعب أشرف فولة

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برينتفورد

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية